Баженов прокомментировал своё назначение в «Спартак»

Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов прокомментировал своё назначение на должность менеджера по игрокам в аренде.

«Благодарен «Спартаку» за доверие. Для меня это большая честь и ответственность, а также новый этап в карьере. Такая должность — первая в своём роде в нашей стране. Не понаслышке знаю, как важно чувствовать себя нужным родному клубу, когда играешь в аренде. С удовольствием принял предложение руководства и буду работать на благо нашей команды!» — приводит слова Баженова официальный сайт «Спартака».

Напомним, Никита Баженов выступал за «Спартак» с июля 2004 года по январь 2011 года. В составе красно-белых он провёл 136 матчей во всех турнирах, забил 23 гола и отдал 25 результативных передач.