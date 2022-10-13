Томас Тухель может возглавить сборную Англии

Бывший главный тренер «ПСЖ» и «Челси» Томас Тухель может занять соответствующую должность в сборной Англии по футболу, сообщает Bild.

Тухель был уволен новым руководством лондонского «Челси» в сентябре, его должность занял Грэм Поттер. По информации источника, немецкий специалист будет готов возглавить национальную сборную Англии, если ему предоставится такая возможность.

По слухам, действующий главный тренер английской сборной Гарет Саутгейт покинет свой пост после чемпионата мира в Катаре независимо от того, как выступит его команда. Ожидается, что Тухель за счёт своего успешного опыта управления командами в турнирах на выбывание может стать идеальным кандидатом на замену англичанину.

Сборная Англии под руководством Саутгейта сыграет на стартующем 20 ноября чемпионате мира в одной группе со сборными США, Ирана и Уэльса.

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