Оуэн: сравнение Холанда и Нуньеса смехотворно. Один уже стреляет, а второй ещё ищет себя

Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн высказался о двух дорогостоящих нападающих в АПЛ – Эрлинге Холанде из «Манчестер Сити» и Дарвине Нуньесе из «Ливерпуля». В начале сезона многие считали эти трансферы многообещающими и сравнивали форвардов.

«Давайте вспомним, что в начале сезона мы говорили о двух больших подписаниях. Одно — Холанд в «Ман Сити», другое – Нуньес в «Ливерпуль». Все спорили, кто из них забьёт больше голов? На данный момент это сравнение выглядит смехотворно, потому что один уже стреляет, а другой только ищет себя в АПЛ.

Многие люди списывают Нуньеса со счетов или говорят: «О, я не уверен в новом подписании «Ливерпуля». Не думаю, что он настолько плох – он забивал «Арсеналу» и создал много моментов в домашнем матче с «Рейнджерс». Гол Нуньеса во втором матче с «Рейнджерс» также был важен», — приводит слова Оуэна Mirror.

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