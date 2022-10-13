Оуэн: сравнение Холанда и Нуньеса смехотворно. Один уже стреляет, а второй ещё ищет себя

Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн высказался о двух дорогостоящих нападающих в АПЛ – Эрлинге Холанде из «Манчестер Сити» и Дарвине Нуньесе из «Ливерпуля». В начале сезона многие считали эти трансферы многообещающими и сравнивали форвардов.
«Давайте вспомним, что в начале сезона мы говорили о двух больших подписаниях. Одно — Холанд в «Ман Сити», другое – Нуньес в «Ливерпуль». Все спорили, кто из них забьёт больше голов? На данный момент это сравнение выглядит смехотворно, потому что один уже стреляет, а другой только ищет себя в АПЛ.
Многие люди списывают Нуньеса со счетов или говорят: «О, я не уверен в новом подписании «Ливерпуля». Не думаю, что он настолько плох – он забивал «Арсеналу» и создал много моментов в домашнем матче с «Рейнджерс». Гол Нуньеса во втором матче с «Рейнджерс» также был важен», — приводит слова Оуэна Mirror.
Сумасшедшие промахи новичка «Ливерпуля» Нуньеса:
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