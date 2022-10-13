Судьи РПЛ получили компенсацию за лечение травм и услуги психолога

Арбитры Российской Премьер-Лиги и женской Суперлиги получили компенсацию за лечение травм и услуги психолога из фондов материальной поддержки, информирует официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).
Сообщается, что общая сумма выплат судьям за лечение травм и услуги психолога составила 280 тыс. рублей. Ранее подобные расходы арбитры оплачивали сами. Фонды материальной поддержки призваны поддерживать судей в период временной нетрудоспособности.
«С 2022 года судьи Российской Премьер-Лиги и женской Суперлиги могут получить компенсацию расходов на медицину — до 100 тысяч рублей — и услуги психолога в пределах 10 тысяч рублей. Кроме того, арбитры могут получить до 100 тысяч рублей ежемесячно за пропущенные матчи при условии, что судья не получал назначений из-за заболевания или травмы в течение месяца и более», — сообщает пресс-служба РФС.
- 13 октября 2022
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