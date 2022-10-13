Футбольная национальная лига запустила интерактивную игру для болельщиков

Болельщики команд-участниц Первой лиги смогут зарегистрироваться, указать свой любимый клуб и заработать баллы для своей команды, отвечая на вопросы онлайн-викторины по итогам каждого тура.

Вклад болельщиков в успех команды сложится в систему ранжирования клубов, которая будет складываться из статистических показателей зрелищной игры, а также индекса активных болельщиков по результатам онлайн-викторины. Обновляться система будет раз в неделю.

По итогам чемпионата три лучших игрока смогут провести день с любимой командой ФНЛ, а ещё семь получат абонементы на все домашние игры своего клуба!

Игра доступна по ссылке.