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Футбольная национальная лига запустила интерактивную игру для болельщиков

Футбольная национальная лига запустила интерактивную игру для болельщиков
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Болельщики команд-участниц Первой лиги смогут зарегистрироваться, указать свой любимый клуб и заработать баллы для своей команды, отвечая на вопросы онлайн-викторины по итогам каждого тура.

Вклад болельщиков в успех команды сложится в систему ранжирования клубов, которая будет складываться из статистических показателей зрелищной игры, а также индекса активных болельщиков по результатам онлайн-викторины. Обновляться система будет раз в неделю.

По итогам чемпионата три лучших игрока смогут провести день с любимой командой ФНЛ, а ещё семь получат абонементы на все домашние игры своего клуба!

Игра доступна по ссылке.

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