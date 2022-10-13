Сон Хын Мин признан игроком недели в Лиге чемпионов, его гол — лучший в 4-м туре

Форвард «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин признан лучшим игроком 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА. Об этом сообщает официальный сайт организации. В матче с «Айнтрахтом» южнокорейский нападающий оформил дубль, отличившись на 19-й и 37-й минутах. Встреча завершилась победой «шпор» со счётом 3:2, этот результат позволил английской команде набрать семь очков и захватить лидерство в группе D.



Кроме того, второй гол Сона признан лучшим мячом недели. Южнокореец после подачи партнёра в касание пробил под перекладину ворот соперника.



В 5-м туре Лиги чемпионов «Тоттенхэм Хотспур» 26 октября в Лондоне встретится со «Спортингом», который имеет шесть баллов и занимает третью строчку в таблице. Первая встреча этих команд завершилась победой португальцев – 2:0.

Новость по теме Сон Хын Мин признался общественности, за счёт каких компонентов он сыгрался с Кейном