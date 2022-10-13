Сон Хын Мин признан игроком недели в Лиге чемпионов, его гол — лучший в 4-м туре

Форвард «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин признан лучшим игроком 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА. Об этом сообщает официальный сайт организации. В матче с «Айнтрахтом» южнокорейский нападающий оформил дубль, отличившись на 19-й и 37-й минутах. Встреча завершилась победой «шпор» со счётом 3:2, этот результат позволил английской команде набрать семь очков и захватить лидерство в группе D.
Кроме того, второй гол Сона признан лучшим мячом недели. Южнокореец после подачи партнёра в касание пробил под перекладину ворот соперника.
В 5-м туре Лиги чемпионов «Тоттенхэм Хотспур» 26 октября в Лондоне встретится со «Спортингом», который имеет шесть баллов и занимает третью строчку в таблице. Первая встреча этих команд завершилась победой португальцев – 2:0.
- 13 октября 2022
-
18:10
-
17:45
-
17:43
-
17:40
-
17:22
-
17:20
-
17:15
-
17:09
-
16:58
-
16:55
-
16:53
-
16:50
-
16:48
-
16:45
-
16:32
-
16:19
-
16:19
-
16:11
-
16:05
-
16:03
-
16:03
-
16:02
-
15:52
-
15:49
-
15:35
-
15:34
-
15:29
-
15:17
-
15:16
-
15:11
-
15:09
-
15:09
-
15:00
-
14:54
-
14:54