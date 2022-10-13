В турецком «Башакшехире» заявили, что не собираются подписывать Дзюбу зимой
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Гохан Йылмаз, глава отдела по связям с общественностью турецкого футбольного клуба «Истанбул Башакшехир» прокомментировал возможность приобретения российского нападающего «Адана Демирспор» Артёма Дзюбы.
«Мы не хотим подписывать Артёма Дзюбу в зимнее трансферное окно», – сказал Йылмаз в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Напомним, 34-летний россиянин стал игроком «Адана Демирспор» в августе 2022 года. Ранее Дзюба выступал за санкт-петербургский «Зенит». В текущем сезоне форвард провёл четыре матча в турецкой Суперлиге, забив один гол в дебютном матче с «Фенербахче» (2:4).
«Адана Демирспор» занимает первое место в таблице чемпионата Турции, набрав 18 очков после девяти матчей.
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