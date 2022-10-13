Мяч, который Марадона забил рукой в ворота Англии на ЧМ-1986, будет продан на аукционе

Мяч, который аргентинец Диего Марадона забил рукой в ворота сборной Англии на чемпионате мира 1986 года, будет продан в следующем месяце на аукционе за сумму около £ 2,5–3 млн. Об этом сообщает The Guardian.

В четвертьфинале турнира сборная Аргентины обыграла англичан со счётом 2:1. Оба гола южноамериканской команды забил Марадона, счёт в матче он открыл на 51-й минуте, переиграв голкипера англичан при помощи руки. Этот момент широко известен в футболе как «Рука бога». Спустя четыре минуты Марадона сделал дубль. Аргентинец обыграл пятерых игроков соперника и поразил ворота. Аргентина смогла выиграть турнир, переиграв в финале сборную ФРГ со счётом 3:2. Диего Марадона получил приз лучшему игроку турнира.



Судья Али бин Насер, который не заметил игры рукой, является владельцем мяча. Он будет продан на аукционе 16 ноября. Тунисец сказал, что считает, что пришло время поделиться мячом со всеми, он выразил надежду, что покупатель выставит лот на всеобщее обозрение.