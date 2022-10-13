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Хаджи — о награде Промеса: в «Спартаке» прошлый сезон был провальным для всех

Хаджи — о награде Промеса: в «Спартаке» прошлый сезон был провальным для всех
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Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи прокомментировал вручение нидерландскому нападающему «Спартака» Квинси Промесу награды «Золотой кабан». Этот приз вручается лучшему игроку сезона в составе красно-белых по версии болельщиков.

«С мнением болельщиков тяжело тягаться, они по-своему видят футбол. Поэтому с их выбором Промеса как лучшего игрока прошлого сезона надо считаться. С ними спорить бесполезно. Значит, Промес им больше нравится, по их мнению, именно Квинси приносит больше яркости футболу. Кто, по моему мнению, лучший футболист «Спартака» прошлого сезона, однозначно сказать нельзя. Сезон провальный был для всех. Все были плохими», — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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