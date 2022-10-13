Агент Жоржиньо — о переговорах с «Барселоной»: приоритет игрока — новый контракт с «Челси»

Жоао Сантос, агент полузащитника «Челси» Жоржиньо, высказался о переговорах с «Барселоной», с которой итальянца связывают последние несколько недель.

«Контракт Жоржиньо истекает в июне, но наш приоритет — вести переговоры с «Челси», так что мы работаем над этим. «Барселона»? Может быть, я говорил о нём, может быть, о других игроках… Я был там, а также в Мадриде, Лионе и Валенсии, потому что это моя работа», — цитирует Сантоса портал Fichajes.

Напомним, некоторые источники называли Жоржиньо возможным сменщиком Серхио Бускетса, который, как ожидается, покинет стан «Барселоны» летом 2023 года. Нынешний контракт итальянского полузащитника «Челси» также истекает в конце нынешнего сезона. Если футболист не продлит своё соглашение с лондонцами, то в январе он сможет вести переговоры с другими клубами.

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