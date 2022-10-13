В агентстве Костанцы рассказали, когда игрок вернётся в расположение «Крыльев Советов»

Представители защитника «Крыльев Советов» Фернандо Костанцы рассказали, когда футболист вернётся в расположение самарского клуба после травмы.

«Фернандо почти полностью восстановился. Восстановление проходит хорошо. Он вернётся в расположение клуба в 20-х числах октября. Он уже будет готов играть», — заявили в агентстве LA Football Consulting корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

Самарский клуб занимает 11-е место чемпионата, набрав 11 очков после 12 матчей. В следующем туре Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» сыграют с «Сочи» у себя дома. Встреча состоится в воскресенье, 16 октября, на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена»). Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

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