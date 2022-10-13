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Тен Хаг — о Роналду: не каждый проводит 700 матчей, а он забил 700 голов. Это феноменально

Тен Хаг — о Роналду: не каждый проводит 700 матчей, а он забил 700 голов. Это феноменально
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением о достижении португальского нападающего клуба Криштиану Роналду, который забил 700 голов на клубном уровне.

«Это феноменально. Футбол – командная игра. Я думаю, Криштиану знает, что мы не можем ничего добиться без команды, но я должен сказать, что 700 голов – огромное индивидуальное достижение.

Если достигаешь этого – то это невероятно. Немногие футболисты проводят 700 матчей за карьеру, а он забил 700 голов. Так что я очень рад за него и поздравляю с этим», – цитирует тен Хага официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

На счету 37-летнего португальца пять голов за лиссабонский «Спортинг», 450 – за мадридский «Реал», 101 – за туринский «Ювентус» и 144 – за «Манчестер Юнайтед».

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