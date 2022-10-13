Джек Грилиш добился запрета на нахождение животных на своей территории

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш, который в прошлом году приобрёл особняк за £ 5,6 млн, добился запрета на нахождение крупного рогатого скота на территории своих владений. Об этом сообщает Mirror.



Когда Грилиш приобретал недвижимость, юридическое постановление предусматривало, что крупный рогатый скот, овцы или другие животные могут передвигаться по участку хавбека в любое время суток. По всей видимости, это не устроило английского игрока.



Дом, который приобрёл полузащитник, имеет семь спален, теннисный корт, площадку для игры в гольф, также рядом с особняком расположено озеро. Помимо дома, Грилишу теперь принадлежат 20 акров земли рядом с ним.



В текущем сезоне Грилиш провёл за «Сити» девять матчей и забил один гол.



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