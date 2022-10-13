Бушманов: в этом сезоне Промес играет даже лучше, чем в прошлом. Видны лидерские качества

Бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов поделился мнением об атакующем полузащитнике красно-белых Квинси Промесе, который сегодня получил награду как лучший игрок прошлого сезона по версии фанатов.
«Согласен с мнением болельщиков, что Промес — лучший игрок «Спартака». Думаю, в этом сезоне Промес играет даже лучше, чем в прошлом, сильнее. Видны те качества, которые у него есть, за что его и брали в «Спартак» – за его лидерские качества. Плюс хорошая реализация. Дай бог, чтобы это продолжалось в этом сезоне», – сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Промес провёл за «Спартак» 12 матчей, в которых забил 12 голов и раздал пять результативных передач. В следующем туре его команда встретится с ЦСКА в рамках 13-го тура чемпионата.
- 13 октября 2022
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