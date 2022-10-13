Канчельскис: Fan ID — великий идиотизм. Я бы не оформил его даже за € 10 тыс.

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал введение паспорта болельщика на матчах Российской Премьер-Лиги.
«Зачем мне Fan ID? Я не буду его оформлять. Что это за безобразие? Какой-то болван придумал, честное слово. Мы же любим отличаться умом и сообразительностью — нигде в мире этого нет, а у нас есть! Ничего хорошего.
Я бы не оформил Fan ID даже за € 10 тыс., мне это неинтересно. Я ходил на футбол из-за интереса и получал удовольствие. А сейчас мне надо куда-то идти, отправлять фотографию — зачем? Может, ещё паспорт им отправить? Fan ID — великий идиотизм, который придумал какой-то идиот», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».
В настоящий момент Fan ID работает на пяти стадионах: в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
- 13 октября 2022
-
19:42
-
19:37
-
19:20
-
19:14
-
19:07
-
19:06
-
18:54
-
18:54
-
18:50
-
18:45
-
18:40
-
18:30
-
18:30
-
18:18
-
18:16
-
18:10
-
17:45
-
17:43
-
17:40
-
17:22
-
17:20
-
17:15
-
17:09
-
16:58
-
16:55
-
16:53
-
16:50
-
16:48
-
16:45
-
16:32
-
16:19
-
16:19
-
16:11
-
16:05
-
16:03