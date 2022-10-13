Канчельскис: Fan ID — великий идиотизм. Я бы не оформил его даже за € 10 тыс.

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал введение паспорта болельщика на матчах Российской Премьер-Лиги.



«Зачем мне Fan ID? Я не буду его оформлять. Что это за безобразие? Какой-то болван придумал, честное слово. Мы же любим отличаться умом и сообразительностью — нигде в мире этого нет, а у нас есть! Ничего хорошего.



Я бы не оформил Fan ID даже за € 10 тыс., мне это неинтересно. Я ходил на футбол из-за интереса и получал удовольствие. А сейчас мне надо куда-то идти, отправлять фотографию — зачем? Может, ещё паспорт им отправить? Fan ID — великий идиотизм, который придумал какой-то идиот», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».



В настоящий момент Fan ID работает на пяти стадионах: в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.