Спортдир «Ньюкасла» Эшворт: хотим быть на вершине АПЛ

Спортивный директор «Ньюкасла» Дэн Эшворт рассказал о целях «сорок» на ближайшие несколько лет, а также о методах работы в клубе.

«У нас нет временных рамок, но, как мы надеемся, клуб хочет бороться за трофеи и быть на вершине Премьер-лиги. При этом у нас нет никакого права в течение одного или двух трансферных окон кричать: «Бах, мы должны конкурировать с первой четвёркой». Одно из ограничений, которые у нас есть, — это работа в рамках ФФП.

Мы не можем пойти и купить любого игрока, которого захотим, и платить ему столько, сколько захотим, мы должны быть творческими. Я не думаю, что есть потолок… но размер и потенциал этого клуба огромны. Поэтому я надеюсь, что мы сможем быть достаточно гибкими на рынке трансферов и подбора персонала, чтобы не тратить 100 миллионов фунтов стерлингов (около € 113 млн) на готового игрока.

Когда мы сможем выйти на рынок и заполучить действительно лучших игроков? Я не знаю, но Премьер-лига — самая привлекательная в мире. Мы хотели бы приводить в клуб лучших талантливых игроков, чтобы они могли продемонстрировать свои навыки», — цитирует Эшворта британское издание The Telegraph.

Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?