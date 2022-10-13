Спортдир «Ньюкасла» Эшворт: хотим быть на вершине АПЛ

Спортивный директор «Ньюкасла» Дэн Эшворт рассказал о целях «сорок» на ближайшие несколько лет, а также о методах работы в клубе.
«У нас нет временных рамок, но, как мы надеемся, клуб хочет бороться за трофеи и быть на вершине Премьер-лиги. При этом у нас нет никакого права в течение одного или двух трансферных окон кричать: «Бах, мы должны конкурировать с первой четвёркой». Одно из ограничений, которые у нас есть, — это работа в рамках ФФП.
Мы не можем пойти и купить любого игрока, которого захотим, и платить ему столько, сколько захотим, мы должны быть творческими. Я не думаю, что есть потолок… но размер и потенциал этого клуба огромны. Поэтому я надеюсь, что мы сможем быть достаточно гибкими на рынке трансферов и подбора персонала, чтобы не тратить 100 миллионов фунтов стерлингов (около € 113 млн) на готового игрока.
Когда мы сможем выйти на рынок и заполучить действительно лучших игроков? Я не знаю, но Премьер-лига — самая привлекательная в мире. Мы хотели бы приводить в клуб лучших талантливых игроков, чтобы они могли продемонстрировать свои навыки», — цитирует Эшворта британское издание The Telegraph.
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?
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