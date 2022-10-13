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Евгений Бушманов: когда сборная России играет на чемпионате мира, интерес к нему больше

Евгений Бушманов: когда сборная России играет на чемпионате мира, интерес к нему больше
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Бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов прокомментировал отсутствие сборной России по футболу на предстоящем чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Конечно, когда сборная России играет на чемпионате мира, интерес к соревнованию больше. Что касается чемпионата мира в Катаре, то какие-то отдельные матчи, естественно, буду смотреть», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, ранее ФИФА и УЕФА отстранили сборную России от международных турниров на неопределённый срок. Российская команда не смогла принять участия в стыковых матчах за право сыграть на ЧМ-2022, а также пропустила Лигу наций и не сыграет в отборочном цикле Евро-2024.

Чемпионат мира по футболу 2022 года пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

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