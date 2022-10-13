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Ассистент Карпина: как интерес к чемпионату мира может упасть? Обязательно буду смотреть

Ассистент Карпина: как интерес к чемпионату мира может упасть? Обязательно буду смотреть
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Юрий Никифоров, ассистент главного тренера сборной России, ответил на вопрос, снизился ли его интерес к грядущему чемпионату мира в Катаре из-за отсутствия на турнире сборной России.

«Как может упасть интерес к чемпионату мира? Конечно, я обязательно буду следить за матчами в Катаре. Планирую ли я поехать в Катар? В данный момент пока нет», — сказал Никифоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях. Таким образом, национальная команда нашей страны не сыграла в стыковых матчах отбора на чемпионат мира — 2022 и, соответственно, пропустит мировое первенство в Катаре, старт которого намечен на 20 ноября.

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