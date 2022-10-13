Марсело Гальярдо покинет «Ривер Плейт» после восьми лет в клубе

Главный тренер аргентинского клуба «Ривер Плейт» Марсело Гальярдо сообщил, что покинет команду после истечения своего контракта в декабре. 46-летний специалист тренировал «Ривер» с 2014 года.



«Мой контракт заканчивается в декабре, после этого я уйду. Это одно из самых трудных решений. Я хочу сказать спасибо всему моему тренерскому штабу, всем людям, которые работали со мной, которые подталкивали меня, поддерживали меня в постоянном водовороте больших усилий. Спасибо всем игрокам, прошедшим этот замечательный путь в восемь с половиной лет. Всем тем, кто имел честь носить эту футболку и работать в тренерском штабе», — приводит слова Гальярдо ESPN.



С «Ривер Плейт» специалист дважды выиграл Кубок Аргентины, дважды – Суперкубок страны, завоевал два Кубка Либертадорес, ещё один раз «Ривер» уступил в финале. Национальное первенство под руководством Гальярдо «Ривер Плейт» выиграл в 2021 году.

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