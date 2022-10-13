Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Булыкин: в этом сезоне РПЛ будет много отставок. Даже в командах из верхней части таблицы

Булыкин: в этом сезоне РПЛ будет много отставок. Даже в командах из верхней части таблицы
Комментарии

Бывший российский нападающий Дмитрий Булыкин поделился мнением о вероятных отставках по ходу нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги.

«Сложно сказать, в каком клубе РПЛ произойдёт следующая отставка главного тренера. Иногда бывает так, что тренер не показывает результатов, а руководство клуба всё ждёт и ждёт. Думаю, что в этом сезоне будет много отставок. Вполне возможно, даже в тех командах, которые идут в верхней части таблицы», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, последним увольнением в этом сезоне была отставка главного тренера московского «Локомотива» Йозефа Циннбауэра. Кроме него, своей должности лишился также спортивный директор клуба Томас Цорн.

Новость по теме
Тарханов: улучшение результата «Торпедо» никак не связано с отставкой Бородюка
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022