Булыкин: в этом сезоне РПЛ будет много отставок. Даже в командах из верхней части таблицы
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Бывший российский нападающий Дмитрий Булыкин поделился мнением о вероятных отставках по ходу нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги.
«Сложно сказать, в каком клубе РПЛ произойдёт следующая отставка главного тренера. Иногда бывает так, что тренер не показывает результатов, а руководство клуба всё ждёт и ждёт. Думаю, что в этом сезоне будет много отставок. Вполне возможно, даже в тех командах, которые идут в верхней части таблицы», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Напомним, последним увольнением в этом сезоне была отставка главного тренера московского «Локомотива» Йозефа Циннбауэра. Кроме него, своей должности лишился также спортивный директор клуба Томас Цорн.
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