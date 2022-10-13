Булыкин: в этом сезоне РПЛ будет много отставок. Даже в командах из верхней части таблицы

Бывший российский нападающий Дмитрий Булыкин поделился мнением о вероятных отставках по ходу нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги.

«Сложно сказать, в каком клубе РПЛ произойдёт следующая отставка главного тренера. Иногда бывает так, что тренер не показывает результатов, а руководство клуба всё ждёт и ждёт. Думаю, что в этом сезоне будет много отставок. Вполне возможно, даже в тех командах, которые идут в верхней части таблицы», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, последним увольнением в этом сезоне была отставка главного тренера московского «Локомотива» Йозефа Циннбауэра. Кроме него, своей должности лишился также спортивный директор клуба Томас Цорн.