Эмир Катара — Путину: благодарим российских друзей за поддержку в организации ЧМ-2022

Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани на встрече с президентом России Владимиром Путиным поблагодарил россиян за помощь в организации чемпионата мира по футболу 2022 года.



«Россия добилась значительного успеха в организации чемпионата мира 2018 года, и наши российские друзья оказали Катару большую поддержку, особенно в части организации турнира, по линии оргкомитета чемпионата мира 2022 года. Мы благодарим вас за это и гордимся этими отношениями, которые сохранятся до конца чемпионата мира. Я очень рад встрече, господин президент. Благодарю вас», – цитирует The Guardian шейха Тамима бен Хамада Аль Тани.



Напомним, чемпионат мира по футболу пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.

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