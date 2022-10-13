Полузащитник «Краснодара» Крыховяк будет готовиться к ЧМ-2022 в составе «Легии»

Польский полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк, выступающий на правах аренды в команде «Аль-Шабаб» из Саудовской Аравии, будет готовиться к предстоящему чемпионату мира в составе «Легии», сообщает клуб в своих соцсетях.



«Со второй половины октября Крыховяк будет тренироваться с «Легией» в рамках подготовки к чемпионату мира в Катаре», — говорится в заявлении.



Летом 2022 года Крыховяк воспользовался разрешением ФИФА и на сезон покинул РПЛ, перейдя в «Аль-Шабаб». 21 июня стало известно, что ФИФА продлила разрешение на приостановку контрактов с клубами Российской Премьер-Лиги до лета 2023 года.



32-летний полузащитник стал игроком «Краснодара» летом 2021 года, ранее он выступал в составе московского «Локомотива». Вторую половину прошедшего сезона Крыховяк провёл в греческом АЕКе на правах аренды.

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