Месси может пропустить матч «ПСЖ» с «Марселем»

Аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси продолжает восстанавливаться после травмы голени, полученной по ходу встречи с «Бенфикой» в матче 3-го тура Лиги чемпионов. Как сообщает издание L' Équipe, форвард сообщил своему ближайшему окружению, что в случае появления болей на тренировке не будет рисковать своим здоровьем и не выступит в матче с «Марселем», который состоится в эти выходные.
Месси пропустил уже две игры за «ПСЖ». Сначала аргентинец не участвовал в матче с «Реймсом», а затем не отправился в Португалию на игру 4-го тура Лиги чемпионов с «Бенфикой». Однако если после тренировок у аргентинца не возникнет никаких проблем, то он будет заявлен на встречу.
Также под вопросом было участие Килиана Мбаппе в игре с «Марселем». Однако его травма, полученная в Лиссабоне, оказалась несерьёзной, и француз сможет выйти на поле. Полузащитник Ренату Саншеш ещё только приступил к индивидуальным тренировкам и вряд ли поможет команде. Ожидается, что вместо дисквалифицированного Серхио Рамоса в центре защиты сыграет Норди Мукиэле.
Как Месси тратит деньги на помощь людям?
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