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Капитан «Маккаби», которым интересуются «Спартак» и ЦСКА, не продлит контракт с клубом

Капитан «Маккаби», которым интересуются «Спартак» и ЦСКА, не продлит контракт с клубом
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Полузащитник «Маккаби» из Хайфы Нета Лави не собирается продлевать контракт с клубом, сообщает Walla.

Ранее сообщалось, что 26-летним футболистом интересуются два клуба Российской Премьер-Лиги: «Спартак» и ЦСКА. Как сообщает издание, Лави покинет «Маккаби», воспитанником которого он является, если получит заманчивое предложение из зарубежной команды. Контракт футболиста с клубом рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне Лави провёл 17 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Также на его счету десять матчей в составе сборной Израиля.

Агент Лави, Гилад Катцав, ранее не отрицал возможность ухода полузащитника из «Маккаби».

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