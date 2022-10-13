Кечинов рассказал, какую сборную будет поддерживать на чемпионате мира в Катаре
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов рассказал, какую сборную будет поддерживать на грядущем чемпионате мира в Катаре.
«Из-за того, что Россия не будет участвовать на чемпионате мира, у меня интерес к турниру не пропал. Я с удовольствием смотрю такие турниры, как чемпионат мира, чемпионат Европы, которые проходят раз в четыре года. Как их можно пропустить?
Поэтому с удовольствием буду смотреть матчи, есть даже любимая команда, за которую буду болеть. Что это за сборная? Сборная Аргентины», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Ближайший мундиаль пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Действующим победителем турнира является сборная Франции.
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