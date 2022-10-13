Экс-глава академии «Локо» раскритиковал клуб за контракт помощника Циннбауэра

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичёв прокомментировал ситуацию с контрактом помощника бывшего главного тренера клуба Йозефа Циннбауэра — Фадлу Давидса.



«На днях агент южноафриканского тренера Фадлу Давидса, проработавшего в «Локомотиве» 12 дней, недвусмысленно дал понять, что бывший ассистент Йозефа Циннбауэра претендует на получение неустойки от клуба.



Я, конечно, не видел контракта, поэтому не могу утверждать на сто процентов, но, действительно, судя по риторике агента, который говорит, что соглашение было рассчитано до конца сезона и это был именно разрыв контракта, нетрудно догадаться, что речь идёт о финансовой стороне дела в пользу его подопечного.



Здесь многое зависит от содержания контракта, его формулировок, наименования должности Фадлу Давидса – это очень важно. Допускаю, что там предусмотрена конкретная сумма неустойки, как в случае с Марко Николичем, если нет, то сумма выплаты будет определяться по регламенту ФИФА, вполне возможно, что могут обязать выплатить всю зарплату до срока окончания контракта. Поэтому не могу сказать, что в итоге наподписывали Леонченко и Цорн с одобрения Плутника, как их консультировали юристы клуба.



Ещё одно важное обстоятельство, Фадлу Давидс проработал всего 12 дней и уже улетел домой – успели ли ему за этот короткий срок оформить разрешение на работу и получил ли он его? Как правило, такая процедура занимает не менее трёх-четырёх недель. Если не оформили, то каким образом его заявили и вообще допустили к работе, ведь по закону трудовой договор не может начать действовать ранее даты получения работником в МВД России указанного разрешения на работу? Как платить по договору, который ещё не вступил в силу?



Напоминаю, по регламенту РПЛ ответственность за соблюдение миграционного законодательства несут клубы. Это уже вопросы к юристам, кадровикам клуба и непосредственно к Леонченко. Вот чем, помимо всего прочего, надо заниматься, а не закрывать «Казанку» или устраивать пикники в доме отдыха в то время, когда такая обстановка в стране, а команда в зоне вылета», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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