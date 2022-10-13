Хаджи: жаль, что наших ребят не будет на ЧМ-2022. Россия не по своей вине туда не попала

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи оценил справедливость отстранения сборной России от всех турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.



«Чемпионат мира есть чемпионат мира. Конечно, жаль, что наших ребят там не будет. Но Россия же не по своей вине туда не попала, нас отстранили. Обижаться на всех всё равно нельзя.



Хочется посмотреть футбол, как он прогрессирует, быть в курсе всех дел. Хорошие сборные там соберутся. Поэтому следить за чемпионатом мира в Катаре буду», — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Грядущий чемпионат мира пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Действующим победителем турнира является сборная Франции, которая в финале ЧМ-2018 обыграла хорватов со счётом 4:2.