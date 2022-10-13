Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Киевское «Динамо» потерпело четвёртое поражение в розыгрыше Лиги Европы, уступив «Ренну»

Киевское «Динамо» потерпело четвёртое поражение в розыгрыше Лиги Европы, уступив «Ренну»
Комментарии

Киевское «Динамо» уступило в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы с французским «Ренном» со счётом 0:1. Встреча прошла в Кракове на стадионе «Юзеф Пилсудски — Краковия».

Единственный гол во встрече на 48-й минуте забил защитник Кристофер Ву, голевой пас на свой счёт записал Бенжамен Буриго.

«Динамо» уступило в четвёртой встрече в рамках текущего розыгрыша Лиги Европы, в активе украинской команды ноль баллов за четыре матча. Киевляне замыкают таблицу группы B. У «Ренна» 10 очков после четырёх встреч, команда занимает второе место.

В 5-м туре «Динамо» сыграет в гостях с АЕКом из Ларнаки (27 октября, начало — в 19:45 мск), «Ренн» в Стамбуле встретится с «Фенербахче» (27 октября, 19:45 мск).

Лига Европы. Группа B. 4-й тур
13 октября 2022, четверг. 19:45 МСК
Динамо К
Киев, Украина
Окончен
0 : 1
Ренн
Ренн, Франция
0:1 Ву – 48'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022