Киевское «Динамо» потерпело четвёртое поражение в розыгрыше Лиги Европы, уступив «Ренну»

Киевское «Динамо» уступило в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы с французским «Ренном» со счётом 0:1. Встреча прошла в Кракове на стадионе «Юзеф Пилсудски — Краковия».



Единственный гол во встрече на 48-й минуте забил защитник Кристофер Ву, голевой пас на свой счёт записал Бенжамен Буриго.



«Динамо» уступило в четвёртой встрече в рамках текущего розыгрыша Лиги Европы, в активе украинской команды ноль баллов за четыре матча. Киевляне замыкают таблицу группы B. У «Ренна» 10 очков после четырёх встреч, команда занимает второе место.



В 5-м туре «Динамо» сыграет в гостях с АЕКом из Ларнаки (27 октября, начало — в 19:45 мск), «Ренн» в Стамбуле встретится с «Фенербахче» (27 октября, 19:45 мск).