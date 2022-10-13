Киевское «Динамо» потерпело четвёртое поражение в розыгрыше Лиги Европы, уступив «Ренну»
Поделиться
Киевское «Динамо» уступило в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы с французским «Ренном» со счётом 0:1. Встреча прошла в Кракове на стадионе «Юзеф Пилсудски — Краковия».
Единственный гол во встрече на 48-й минуте забил защитник Кристофер Ву, голевой пас на свой счёт записал Бенжамен Буриго.
«Динамо» уступило в четвёртой встрече в рамках текущего розыгрыша Лиги Европы, в активе украинской команды ноль баллов за четыре матча. Киевляне замыкают таблицу группы B. У «Ренна» 10 очков после четырёх встреч, команда занимает второе место.
В 5-м туре «Динамо» сыграет в гостях с АЕКом из Ларнаки (27 октября, начало — в 19:45 мск), «Ренн» в Стамбуле встретится с «Фенербахче» (27 октября, 19:45 мск).
Комментарии
- 13 октября 2022
-
22:25
-
22:19
-
22:15
-
22:10
-
21:53
-
21:50
-
21:44
-
21:44
-
21:42
-
21:40
-
21:39
-
21:36
-
21:12
-
21:09
-
21:09
-
20:50
-
20:49
-
20:47
-
20:45
-
20:30
-
20:22
-
20:15
-
20:12
-
20:12
-
20:07
-
20:00
-
19:48
-
19:45
-
19:42
-
19:37
-
19:20
-
19:14
-
19:07
-
19:06
-
18:54
Партнерский контент