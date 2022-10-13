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«Вильярреал» вырвал победу в матче с «Аустрией» в Лиге конференций

«Вильярреал» вырвал победу в матче с «Аустрией» в Лиге конференций
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В матче 4-го тура Лиги конференций «Аустрия» принимала испанский «Вильярреал». Встреча состоялась на стадионе «Дженерали Арена» в Вене и завершилась победой испанцев со счётом 1:0.

Единственный мяч на 87-й минуте забил сенегальский хавбек испанцев Николас Джексон.

Этот результат позволил испанской команде набрать 12 очков и закрепиться на первом месте в группе C. У «Аустрии» в активе один балл, команда замыкает таблицу. «Лех» и «Хапоэль» из Беэр-Шевы проведут свой матч сегодня в 22:00 мск.

В других матчах Лиги конференций «Аполлон» минимально обыграл «АЗ Алкмар», «Партизан» был сильнее «Кёльна» (2:0), «Фиорентина» дома разгромила «Хартс» — 5:1, «Базель» и «Слован» сыграли вничью, забив шесть мячей.

Лига конференций. Группа C. 4-й тур
13 октября 2022, четверг. 19:45 МСК
Аустрия В
Вена, Австрия
Окончен
0 : 1
Вильярреал
Вильярреал, Испания
0:1 Джексон – 87'
Комментарии
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