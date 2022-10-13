Александр Мостовой: в РПЛ круговорот тренеров. Не удивимся, если опять кого-то поменяют

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о тенденции в Российской Премьер-Лиги, в рамках которые некоторые специалисты меняют одну команду чемпионата на другую.

«Внизу уже всех поменяли. Уже ничему не удивимся, если опять кого-то поменяют. Сейчас такая тенденция, что у нас в РПЛ круговорот тренеров», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, сегодня стало известно, что Андрей Талалаев, ранее возглавлявший грозненский «Ахмат» и уволенный в сентябре этого года, возглавил московское «Торпедо». Также на предыдущих выходных «Локомотив» уволил с поста главного тренера Йозефа Циннбауэра, после чего некоторые источники стали предполагать, что в московскую команду вернётся бывший тренер клуба Юрий Сёмин.