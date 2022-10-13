Рафинья — об «эль класико»: если кому-то и нужно быть осторожным, так это «Реалу»

Вингер «Барселоны» Рафинья высказался о предстоящем матче с мадридским «Реалом», который должен состояться на этих выходных.

«Я немного беспокоюсь по поводу «эль класико», но с головой у меня всё в порядке. Мы лидеры. Я не говорю о страхе, но если кому-то и нужно быть немного осторожным, так это им. Мы собираемся сделать всё возможное, чтобы победить», — цитирует Рафинью издание Marca.

Встреча «Барселоны» и мадридского «Реала» состоится в воскресенье, 16 октября. На данный момент «Барселона» возглавляет турнирную таблицу испанской Ла Лиги, набрав 22 очка после восьми встреч чемпионата. «Сливочные» сумели заработать столько же очков, однако мадридский клуб уступает каталонцам по разнице забитых и пропущенных мячей.

«Барселона» обыграла «Сельту» в матче Ла Лиги:

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