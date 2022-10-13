Рафинья — об «эль класико»: если кому-то и нужно быть осторожным, так это «Реалу»

Вингер «Барселоны» Рафинья высказался о предстоящем матче с мадридским «Реалом», который должен состояться на этих выходных.
«Я немного беспокоюсь по поводу «эль класико», но с головой у меня всё в порядке. Мы лидеры. Я не говорю о страхе, но если кому-то и нужно быть немного осторожным, так это им. Мы собираемся сделать всё возможное, чтобы победить», — цитирует Рафинью издание Marca.
Встреча «Барселоны» и мадридского «Реала» состоится в воскресенье, 16 октября. На данный момент «Барселона» возглавляет турнирную таблицу испанской Ла Лиги, набрав 22 очка после восьми встреч чемпионата. «Сливочные» сумели заработать столько же очков, однако мадридский клуб уступает каталонцам по разнице забитых и пропущенных мячей.
«Барселона» обыграла «Сельту» в матче Ла Лиги:
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
- 13 октября 2022
-
22:25
-
22:19
-
22:15
-
22:10
-
21:53
-
21:50
-
21:44
-
21:44
-
21:42
-
21:40
-
21:39
-
21:36
-
21:12
-
21:09
-
21:09
-
20:50
-
20:49
-
20:47
-
20:45
-
20:30
-
20:22
-
20:15
-
20:12
-
20:12
-
20:07
-
20:00
-
19:48
-
19:45
-
19:42
-
19:37
-
19:20
-
19:14
-
19:07
-
19:06
-
18:54