Ширер: Холанд чертовски хорош. Но если бы Кейн попал в «Сити», то забил бы столько же

Бывший нападающий «Ньюкасла» и «Блэкберна» Алан Ширер прокомментировал игру форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда и капитана «Тоттенхэма» Гарри Кейна.
«Он чертовски хорош, этот Холанд. Он провёл в АПЛ лишь девять матчей, а уже забил 15 голов, в том числе оформил три хет-трика. Он один забил больше, чем 13 команд лиги, включая «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Прибавьте ещё пять голов в Лиге чемпионов – и, думаю, можно согласиться, что его карьера в «Манчестер Сити» началась достаточно хорошо.
Всё могло бы быть иначе, если бы в прошлом сезоне Гвардиола добился своего. Если бы «Сити» подписал тогда Кейна, уже могло бы не найтись места Холанду, и он совершал бы свои бомбардирские подвиги в другом месте. Но если бы Гарри попал в такой «Сити», то забил бы столько же голов, сколько и Холанд.
Это клуб мечты для любого нападающего. Я уже говорил, что у лучшего бомбардира этой команды должно быть 40 голов. И если Холанд будет здоров, то доберётся до этой отметки, а то и превзойдёт. Но и статистика Кейна говорит нам, что он мог бы добиться того же», – цитирует Ширера The Athletic.
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Брат Эрлинга Холанда забил гол с 55 метров в чемпионате Норвегии:
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