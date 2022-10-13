Неймар предстанет перед испанским судом по делу о мошенничестве при переходе в «Барсу»

Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар предстанет перед испанским судом по обвинению в мошенничестве при переходе в «Барселону» из «Сантоса» в 2013 году, сообщает ESPN.
Отмечается, что истец, бразильская инвестиционная компания DIS требует пятилетнего тюремного заключения. Помимо Неймара, обвиняемыми в судебном процессе, представляемом испанской прокуратурой, который начинается в Барселоне в понедельник, являются его родители, два бывших клуба («Барселона» и «Сантос»), бывшие президенты «Барсы» Хосеп Мария Бартомеу и Сандро Росель, а также бывший президент «Сантоса» Одилио Родригес.
Дело связано с жалобой бразильской компании DIS, которой принадлежало 40% прав на Неймара, когда он был в «Сантосе». Компания утверждает, что потеряла законную долю от продажи, потому что истинная стоимость сделки была занижена. Неймар отверг обвинения, но проиграл апелляцию в Верховном суде Испании в 2017 году, что подготовило почву для судебного разбирательства.
DIS также требует тюремного заключения для Роселя и Бартомеу и штрафа в размере € 149 млн. Испанская прокуратура требует двухлетнего тюремного заключения для Неймара, выплаты штрафа в размере € 10 млн и пятилетнего тюремного заключения для Роселя, а также штрафа в размере € 8,4 млн для испанского клуба.
Сам Неймар, его родители, Росель и Бартомеу начнут давать показания в следующую пятницу.
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