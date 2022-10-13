«Забить мяч — хорошо, но мне важнее делать свою работу». Каземиро — о своей роли на поле

Опорный полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро рассказал о своих обязанностях на поле, а также о том, кто из игроков «красных дьяволов» нацелен на взятие ворот соперника.
«Когда я забью мяч? Я думаю, что голы должны прийти естественно. Мою работу знают все. Моя роль оборонительная — помогать товарищам по команде и качественно выводить мяч из-за спины. В этом заключается моя обязанность. Если благодаря этому приходят голы, отлично. У нас есть другие игроки, чья основная работа — забивать мячи. Это Криштиану [Роналду], Санчо, Рашфорд и Бруну [Фернандеш].
В первую очередь я защищаюсь и поддерживаю баланс команды. Я помогаю своим товарищам в защите, качественно вывожу мяч — это моя работа. Конечно, здорово забить мяч. Но на первом месте для меня — делать свою работу и хорошо защищаться», — цитирует Каземиро официальный сайт «Манчестер Юнайтед».
Каземиро отправляется на «Олд Траффорд»:
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