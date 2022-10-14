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«Вест Хэм» переиграл «Андерлехт» в матче Лиги конференций

«Вест Хэм» переиграл «Андерлехт» в матче Лиги конференций
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Завершилась встреча 4-го тура группового этапа Лиги конференций между английским «Вест Хэмом» и бельгийским «Андерлехтом». Игра прошла в Лондоне и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Англичане быстро повели в счёте: гол на счету Саида Бенрахма. Укрепил преимущество «молотобойцев» Джаррод Боуэн, ему ассистировал Эмерсон. Отыграть один мяч бельгийцы смогли лишь на 88-й минуте – пенальти реализовал Себастьяно Эспозито.

Благодаря этой победе английский клуб набрал 12 очков и продолжает лидировать в группе B. У «Андерлехта» четыре балла в активе, бельгийцы – на третьем месте. В другом матче этой группы «Силькеборг» на выезде разгромил «Стяуа» со счётом 5:0. Датская команда с шестью очками занимает второе место в группе, у «Стяуа» — четыре балла.

Лига конференций. Группа B. 4-й тур
13 октября 2022, четверг. 22:00 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон, Англия
Окончен
2 : 1
Андерлехт
Брюссель, Бельгия
1:0 Бенрахма – 14'   2:0 Боуэн – 30'   2:1 Эспозито – 89' (пен)
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