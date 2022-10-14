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Защитник ЦСКА рассказал, что у него такая же татуировка, как и у Серхио Рамоса

Защитник ЦСКА рассказал, что у него такая же татуировка, как и у Серхио Рамоса
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Защитник ЦСКА Виллиан Роша рассказал, что является поклонником испанского защитника Серхио Рамоса. Бразилец сделал такую же татуировку, как у футболиста «ПСЖ».

«У него такие же крылья на шее. Ну или у меня такие же, как у него. Я большой поклонник Рамоса. Часто смотрю его матчи и связываю себя с ним. Было бы здорово однажды с ним познакомиться», — сказал Роша в интервью с обозревателем «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Напомним, бразильский защитник перешёл в ЦСКА в сентябре 2022 года, подписав контракт до конца сезона-2024/2025 с опцией продления ещё на один год. В текущем сезоне 27-летний Роша провёл в чемпионате четыре матча, забив один гол.

Полностью интервью с Вилланом Рошей читайте скоро на «Чемпионате».

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