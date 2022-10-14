Защитник ЦСКА рассказал, что у него такая же татуировка, как и у Серхио Рамоса

Защитник ЦСКА Виллиан Роша рассказал, что является поклонником испанского защитника Серхио Рамоса. Бразилец сделал такую же татуировку, как у футболиста «ПСЖ».



«У него такие же крылья на шее. Ну или у меня такие же, как у него. Я большой поклонник Рамоса. Часто смотрю его матчи и связываю себя с ним. Было бы здорово однажды с ним познакомиться», — сказал Роша в интервью с обозревателем «Чемпионата» Григорием Телингатером.



Напомним, бразильский защитник перешёл в ЦСКА в сентябре 2022 года, подписав контракт до конца сезона-2024/2025 с опцией продления ещё на один год. В текущем сезоне 27-летний Роша провёл в чемпионате четыре матча, забив один гол.



Полностью интервью с Вилланом Рошей читайте скоро на «Чемпионате».