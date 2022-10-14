Линекер: «Барселоне» нужно чудо, чтобы выйти в плей-офф Лиги чемпионов

Бывший футболист, а ныне эксперт Гари Линекер прокомментировал ситуацию «Барселоны», которая может вылететь из групповой стадии Лиги чемпионов.
«Они поставили всё на то, чтобы добиться успеха в этом сезоне с точки зрения того, как они использовали возможности клуба. Им пришлось заглядывать вперёд и сделать все те вещи, чтобы разрешить свои финансовые проблемы в Ла Лиге.
Им пришлось отпустить Лионеля Месси и разбираться со всей этой неразберихой, а потом вдруг они покупают суперзвёзд, и вы думаете: «Как это возможно?» Но всё это произошло в течение определённого промежутка времени, после чего им нужно было добиться успехов в краткосрочной перспективе.
Не пройти квалификацию в плей-офф Лиги чемпионов — это непоправимая ситуация, так что я не знаю, как именно это у них получится сделать. Они ещё не вылетели, но им нужно чудо, чтобы пробиться в следующую стадию», — цитирует Линекера talkSPORT.
Реакция футболистов чешской «Виктории Пльзень» на «группу смерти»:
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