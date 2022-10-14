Тен Хаг ответил на вопрос о проблемах с результативностью «МЮ» после матча с «Омонией»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал победу команды в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Омонией» (1:0).

«Мы создали так много моментов, но попали в сетку только один раз. Команда терпелива, игроки продолжали создавать моменты, а затем забили. Есть ли в команде проблемы с результативностью? Меня это не беспокоит, потому что мы забиваем в каждой игре. Я верю, что мы продолжим в том же духе. Надеюсь, мы прибережём голы на следующую неделю. В перерыве мы сказали, что нам нужно сохранять концентрацию. Когда вы играете против плотного оборонительного соперника и не забиваете, вы теряете терпение. Вы можете проявить небрежность и потерять мяч. Я предпочитаю забивать больше и раньше, потому что это облегчает задачу. У нас впереди ещё две игры, и мы идём от игры к игре», — приводит слова тен Хага BBC.

После трёх туров «Манчестер Юнайтед» занимает второе место, набрав девять очков. «Омония», в свою очередь, занимает последнее место, не набрав ни одного очка.