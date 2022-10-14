«Матч всероссийского масштаба». Валерий Газзаев поделился мнением о предстоящем дерби
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Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев высказался о предстоящем центральном матче 13-го тура РПЛ, в котором армейцы на своём поле примут в дерби «Спартак».
«Это матч всероссийского масштаба, на каком бы месте в турнирной таблице ни находились команды. К таким матчам всегда с огромным вниманием относятся болельщики, зрители, журналисты, игроки запредельно мотивированны. Обе команды сейчас находятся в лидирующей группе, сменились тренеры, поэтому будет очень интересная встреча с полными трибунами и огромным ажиотажем», – приводит слова Газзаева «Матч ТВ».
Матч ЦСКА – «Спартак» состоится в воскресенье, 16 октября, на «ВЭБ Арене». Начало – в 20:00. После 12-ти матчей в активе красно-белых 25 очков, у армейцев – 24.
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