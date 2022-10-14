«Что за короткий пас? Сделай длинную передачу, обостряй». Роша из ЦСКА — о подсказках жены

Центральный защитник московского ЦСКА Виллиан Роша рассказал о том, какие советы по игре ему дают жена и отец.
«Моя сильная сторона, понятно, игра головой. Это то, что я люблю. Вот два гола уже забил благодаря отличным подачам. Слабые места, конечно, есть. Даже моя жена меня ругает. Прихожу домой, и она объясняет: «Что за короткий пас? Сделай нормальную длинную передачу, обостряй». Говорю, что всё зависит от ситуации.
Отец смотрит мои игры и тоже подсказывает: говорит, чтобы быстрее принимал решения. И это правильно. Не нужно мне рассказывать, что у меня получается. Лучше подскажи, в чём мне прибавлять», – сказал Виллиан Роша в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
Полностью интервью с Виллианом Рошей читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
- 14 октября 2022
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