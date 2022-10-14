Ван Дейк рассказал, как можно остановить Холанда перед матчем «Ливерпуль» — «Ман Сити»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о форварде «Манчестер Сити» Эрлинге Холанде перед матчем в АПЛ.

«Определённо нелегко его остановить – о в ударе, больше ничего не скажешь. Помню, когда многие люди списывали его со счетов, я сказал: «Послушайте, этот парень вызовет столько кошмаров у защитников». Он показал это, он демонстрировал стабильный уровень и очевидно, в такой команде, как «Манчестер Сити», шансы всегда будут. Мы должны постараться не допустить, чтобы мячи достались ему, защищаться на самом высоком уровне и быть на высоте, и это то, что мы всегда должны делать против «Манчестер Сити», и это не изменится в воскресенье. Мы хотим, чтобы они перестали забивать, независимо от того, кто это на поле. Но мы знаем, что Холанд довольно хорош», — приводит слова Ван Дейка Goal.

Матч меду «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» состоится 16 октября.