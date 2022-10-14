Вьештица: успехи «Зенита» радуют, но не думаю, что это хорошо для российского футбола
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Бывший защитник «Зенита» Милан Вьештица высказался о доминировании клуба из Санкт-Петербурга в РПЛ в последние годы.
«Успехи «Зенита» радуют, но я не думаю, что это хорошо для российского футбола. Хотя это всё равно не тот уровень доминирования, как, например, в Сербии, где у «Црвены Звезды» вообще нет конкурентов. В России «Зениту» всё же угрожают другие клубы, которые могут до самого конца претендовать на золото. Однако, думаю, что в этом сезоне ничего не изменится и «Зенит» снова станет чемпионом. По крайней мере я надеюсь, что «Зенит» ещё пару лет будет неприкасаем (смеется), – приводит слова Вьештицы Metaratings.
После 12 туров РПЛ «Зенит» единолично возглавляет турнирную таблицу, записав в свой актив 30 очков.
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