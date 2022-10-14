В «Кайрате» рассказали, что к Алипу проявляют интерес клубы РПЛ и Европы
Поделиться
Генеральный директор «Кайрата» Аскар Есимов рассказал, что к защитнику клуба Нуралы Алипу, который на правах аренды выступает за «Зенит» проявляют интерес ряд других клубов РПЛ и Европы.
«Несколько клубов из РПЛ и Европы обращались к нам по поводу Алипа. Но, согласно условиям договора, «Зенит» должен принять решение по трансферу. Только после этого мы будем рассматривать предложения от других клубов»,- приводит слова Есимова Sport24.
В нынешнем сезоне Алип принял участие в двух матчах в чемпионате России и не отметился результативными действиями. Алип выступает за «Зенит» с февраля 2022 года. Его контракт с питерским клубом рассчитан до зимы этого года.
Соглашение Алипа с «Кайратом» рассчитано до 2023 года.
Комментарии
- 14 октября 2022
-
04:16
-
04:07
-
03:52
-
03:35
-
03:13
-
02:57
-
02:52
-
02:48
-
02:34
-
02:25
-
01:53
-
01:15
-
01:15
-
01:06
-
01:05
-
00:47
-
00:43
-
00:33
-
00:16
-
00:05
-
00:02
-
00:00
-
00:00
- 13 октября 2022
-
23:59
-
23:54
-
23:53
-
23:53
-
23:48
-
23:46
-
23:31
-
23:30
-
23:25
-
23:08
-
23:00
-
22:25
Партнерский контент