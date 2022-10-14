В «Кайрате» рассказали, что к Алипу проявляют интерес клубы РПЛ и Европы

Генеральный директор «Кайрата» Аскар Есимов рассказал, что к защитнику клуба Нуралы Алипу, который на правах аренды выступает за «Зенит» проявляют интерес ряд других клубов РПЛ и Европы.

«Несколько клубов из РПЛ и Европы обращались к нам по поводу Алипа. Но, согласно условиям договора, «Зенит» должен принять решение по трансферу. Только после этого мы будем рассматривать предложения от других клубов»,- приводит слова Есимова Sport24.

В нынешнем сезоне Алип принял участие в двух матчах в чемпионате России и не отметился результативными действиями. Алип выступает за «Зенит» с февраля 2022 года. Его контракт с питерским клубом рассчитан до зимы этого года.

Соглашение Алипа с «Кайратом» рассчитано до 2023 года.