Тукманов поддержал «Торпедо» в выборе Талалаева
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Бывший президент московского «Торпедо» Александр Тукманов выразил слова поддержки клубу в выборе нового главного тренера.
«Талалаев — удачный выбор для «Торпедо». Для него это возможность проявить себя высококлассным специалистом. Андрей Викторович — торпедовец, который знает традиции клуба. У него должно всё получиться, если будет поддержка руководства, акционеров клуба.
Спасёт ли Талалаев команду от вылета? Смотря какие у него будут полномочия. Он точно изменит игру «Торпедо», в этом я уверен», – приводит слова Тукманова «РБ Спорт».
После 12 туров «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 6 очков. В следующем туре «Торпедо» сыграет с «Локомотивом». Матч состоится 14 октября.
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