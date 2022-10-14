Тукманов поддержал «Торпедо» в выборе Талалаева

Бывший президент московского «Торпедо» Александр Тукманов выразил слова поддержки клубу в выборе нового главного тренера.



«Талалаев — удачный выбор для «Торпедо». Для него это возможность проявить себя высококлассным специалистом. Андрей Викторович — торпедовец, который знает традиции клуба. У него должно всё получиться, если будет поддержка руководства, акционеров клуба.



Спасёт ли Талалаев команду от вылета? Смотря какие у него будут полномочия. Он точно изменит игру «Торпедо», в этом я уверен», – приводит слова Тукманова «РБ Спорт».

После 12 туров «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 6 очков. В следующем туре «Торпедо» сыграет с «Локомотивом». Матч состоится 14 октября.