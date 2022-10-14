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Первый тренер Кокорина: в «Арисе» Александр действительно расцвёл

Первый тренер Кокорина: в «Арисе» Александр действительно расцвёл
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Валерий Стаферов, который был первым тренером российского нападающего «Ариса» Александра Кокорина, высказался о перспективах форварда.

«На Кипре не самый сильный чемпионат. Мне сложно сказать, возродил Кокорин там свою карьеру или нет, но от Александра я всегда ждал большего.

В том, что Саша сейчас на Кипре, виноват не только он сам. Все прекрасно понимают, что его уход из «Фиорентины» прежде всего связан с травмами. К сожалению, так сложилась его судьба.

В «Арисе» Саша действительно расцвёл, но, может, это из-за того, что все его болячки, все несчастья закончились. То, что сейчас Кокорин на Кипре, ничего не значит. Все знают, какой Саша отличный футболист. Все тренеры, кто с ним работал, здорово о нём отзывались.

Трудно сказать, увидим ли мы снова Кокорина в «Фиорентине». Саше важна практика. Он на данный момент показывает свою уверенность. Ему тридцать один год, и Кокорину ещё играть и играть.

Захочет – может остаться на Кипре. Если будет сильно замотивирован, то может снова попробовать свои силы в Италии. В крайнем случае Александр Кокорин может вернуться в Россию», – приводит слова Стаферова Sport24.

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