Детский тренер Сильянова: Саша упирался: «Не буду играть в защите, и всё»

Тренер 21-летнего защитника «Ростова» Александра Сильянова в московских «Крыльях Советов» Александр Селиванов рассказал, когда игрок переквалифицировался из нападающего в защитника.
«Так он же начинал нападающим. Я из него защитника сделал. Как Саша сопротивлялся! Упёрся: «Не буду играть в защите, и всё». Так распсиховался на сборах, что запустил в меня кружку! Я дверь комнаты прикрыл, но на прощание сказал: «Саша, ты будешь играть в обороне». Со временем он и сам понял, что это его место. Когда Карпин поставил Сильянова центральным защитником, Саня на флеш-интервью в перерыве матча вспомнил, что играл на этой позиции раньше. Пригодились навыки», — сказал Селиванов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Отметим, что 21-летний российский защитник Александр Сильянов на данный момент выступает на правах аренды за «Ростов» и принадлежит московскому «Локомотиву». В текущем сезоне он принял участие в 14 встречах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.
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