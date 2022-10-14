Скоулз рассказал, чем его удивляет Каземиро в «Манчестер Юнайтед»

Бывший опорный хавбек «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз поделился мнением о звёздном новичке манкунианцев — Каземиро, пополнившем команду в летнее трансферное окно.

«Встреча с «Эвертоном» — это сложное время для полноценного дебюта в стартовом составе. Но, безусловно, иметь игрока такого калибра в составе необходимо. Особенно он удивил меня своим качеством передач.

Когда он был в мадридском «Реале», он находился в тени Модрича и Крооса. Это был действительно хороший дебют, такие игроки нужны, ведь достаточно одного имени; когда команды смотрят в туннель и видят Каземиро, Роналду – это качество. Я надеюсь, что результаты «Манчестер Юнайтед» с ним только улучшатся», — приводит слова Скоулза Mirror.

Напомним, переход Каземиро из мадридского «Реала» обошёлся «Манчестер Юнайтед» в € 70,65 млн. Он подписал контракт до 30 июня 2026 года. До встречи с «Эвертоном» хавбек чуть более чем за месяц в новом клубе появился в стартовом составе лишь дважды, и оба раза в Лиге Европы – с «Реалом Сосьедад» (0:1) и кипрской «Омонией» (3:2).