Андрей Гашкин рассказал о периоде работы с дублем «Торпедо»

Бывший игрок московского «Торпедо» Андрей Гашкин рассказал о периоде работы в столичной команде.



«Работал полгода где‑то. Мне объяснили, что у меня лицензии нет. Из‑за этого стал вторым тренером в дубле. А основа вылетела по итогам сезона. В итоге дубля вообще не стало. Пришел в клуб Георгий Александрович Ярцев, хороший был мужик, тренер. Он мне тогда сказал, что я буду тренировать что‑то типа дубля, но он нигде не будет играть. Я ему говорю: «Георгий Александрович, а как вы себе это представляете?» Якобы это всё нужно было, чтобы восстанавливать травмированных, форму поддерживать.



Тогда ещё Александр Тукманов стал президентом, которого болельщики «Торпедо» очень «любят». Я ему и сказал: «Давайте хотя бы нам товарищеские матчи делать, в тонусе нас держать». Он ответил, что это не нужно: «Тренируй их просто так». А как тренировать футболиста без какой‑то цели? Нужны всё равно какие‑то матчи, надо же развивать молодых игроков не только на тренировках. Но в итоге я их год тренировал просто так, а спортсмены на эти занятия приходили разобранные, так как мотивации, по сути, и не было. Надо было даже бегать заставлять. И потом я предложил руководству, чтобы я хотя бы в школу пошёл опять тренировать, там хотя бы какие‑то задачи есть. Так и возглавил 93‑й год, оттуда у нас вышел Тимур Аюпов, который сейчас в «Оренбурге».



Позднее «Торпедо» перешло на Автозаводскую под «Юность Москвы», а я остался в ФШМ. Туда пришёл директор, который сказал, что на основании ФШМ будут создавать команду под Вторую лигу. И мне сказали готовить команду ко Второй лиге на базе выпуска 93‑го года. Мы начали играть в КФК, пару лет там находились. Готовились идти на повышение, ушли под Москомспорт, но нас опередило «Строгино», ещё и футболистов забрали», – приводит слова Гашкина «Матч ТВ».

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