Тренер Селиванов: Карпин из россиян слепил команду, на которую приятно посмотреть

Юношеский тренер Александр Селиванов поделился мнением о работе Валерия Карпина в «Ростове».



«Карпин — вообще красавчик. На мой взгляд, лучший российский тренер сейчас. Из российских футболистов слепил команду, на которую приятно посмотреть. Благодаря ему ребята растут — Сильянов, Глебов и другие. Они в него так верят! Говорят: «Георгич — просто топ». Уверен, что Сильянов и дальше будет расти. Потенциал сумасшедший. Природа щедро наградила мальчишку скоростью, выносливостью и способностью быстро восстанавливаться. Бывает, по-доброму критикую его, но по последним матчам — горжусь», — сказал Селиванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.



«Ростов» занимает второе место в таблице Российской Премьер-Лиги после 12 туров, набрав 25 очков.