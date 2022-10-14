«Повезло, что не убили». Гашкин рассказал о криминальной истории Парфёнова в Одессе

Бывший футболист одесского «Черноморца» Андрей Гашкин поделился воспоминаниями о криминальной передряге, в которой попал его экс-одноклубник Дмитрий Парфёнов во время выступления за украинский клуб. По словам Гашкина, однажды Парфёнова чем-то опоили и вывезли за город.

«Чем запомнилось время в Одессе, кроме футбола? Море, красивый город, есть где погулять, Дерибасовская улица… И концерты всякие были. Красиво очень.

Пересекались ли с кем-то из местных криминальных авторитетов? На матчи они, конечно, не приходили. Но у Парфёнова была неприятная история в те годы. Он купил BMW себе, и как то раз к нему подсели, чем то напоили и выкинули за городом. Повезло, что не убили, хотя он местный был!

Как он потом обратно добирался? Даже не скажу точно, на такси вроде. Помню, я пришёл на базу, и все спрашивают, куда Дима пропал, а никто не знает. И вот он потом рассказал, как к нему сели, начали угрожать пистолетом и сказали ехать за город, иначе убьют. Подмешали ему с чем-то бутылку водки, заставили пить. Очнулся затем уже не в городе. Возможно, на попутке возвращался… Главное, в итоге вернулся живой, а потом ещё и чемпионом в «Спартаке» стал», — приводит слова Гашкина «Матч ТВ».